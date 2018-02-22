Один з найбільших авіавиробників світу представив відеоролик у якому експериментальний транспорт майбутнього Airbus AlphaOne пройшов одне з багатьох випробувань на шляху до комерціалізації.

Відео “Перший політ Vahana” показує зависання у повітрі та плавне приземлення безпілотного літального апарату, побудованого Airbus.

Компанія Airbus – одне з найбільших імен в літакобудуванні. Реалізація подібного проекту є логічною для компанії, що дивиться у майбутнє. Електричний безпілотний коптер, що зможе виконувати роль таксі та працювати у службі доставки вантажів – без сумніву перспективний проект для інвестицій у наш час. У компанії його називають проект Vahana.

У короткому відеоролику показаний експериментальний дрон AlphaOne. Цей літальний апарат можна класифікувати як літак з вертикальним зльотом та посадкою. У прототипі є одне посадочне місце для пасажира. Він оснащений вісьмома гвинтами, що можуть змінювати кут обертання, завдяки поворотним крилам. Кожен з гвинтів приводить у рух власний електромотор. На відео можна побачити зависання Альфа над землею та плавний спуск – небагато, але він зробив це самостійно, у автоматичному режимі, а це вже щось.

“За час хвилинного польоту AlphaOne його акумулятор розрядився на 8%, то ми розуміємо, що над машиною ще потрібно працювати”, – заявив Зак Ловерінг, головний менеджер проекту Vahana. Комерційну версію Vahana компанія розраховує випустити до 2020 року

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