Чи чули ви про підрозділ Ferrari Special Projects? Це те місце, де рідкісні й дорогі італійські суперкари перетворюються на унікальні і ультрадорогі автомобілі. Останнє творіння SP виглядає вражаюче.

На рахунку Special Projects Division вже чимало унікальних суперкарів: SP1, P540 Superfast Aperta, SP12EC, SP America, F12 TRS, SP 275 RW Competizione, 458 MM Speciale… останнім творінням ательє стала модель Ferrari SP38.

У основі SP38 лежить модель 488 GTB. Як і у випадку з іншими моделями з індексом SP, ключові відмінності новинки від першоджерела сконцентровані у кузові.

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Інтер’єр автомобіля, як і його технічну специфікацію тримають у таємниці до офіційного дебюту на публіці на Конкурсі елегантності в Вілла д’Есте 26 травня. Однак відомо, що салон SP38 підганяли під потреби та смаки замовника.



Фото: Ferrari 488 GTB / Ferrari

Нагадаємо, у базової моделі Ferrari 488 GTB бензиновий двигун V8 об’ємом 3,9 літри, що продукує 661 к.с., а у трековій комплектації Pista цей аграгат видає 710 кінських сил.

Фото: Ferrari SP38 / Ferrari

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