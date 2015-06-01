Тобто молодики на Mercedes-AMG GT Roadster програють у змаганнях за жіночі серця хлопцям на Toyota Prius?

У ході дослідження вчені з’ясували, що для молодих жінок скромний та безпечний автомобіль свідчить про надійність та розсудливість його власника, тоді як кричущий спорткар асоціюється з безвідповідальністю та незрілістю чоловіка.

Вчені з університету Буффало та Мічіганського університеті, за допомогою анонімних анкет провели опитування серед сотень студентів, аби оцінити рівень приязні до двох однаково привабливих чоловіків на різних автомобілях. Один з них мав непримітну середньостатистичну, але надійну і безпечну машину, тоді як інший хизувався яскравим спорткаром з великими колесами та потужною аудіосистемою.

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Результати опитування показали, що скромний чолов’яга видається жінкам більш перспективним об’єктом для довгострокових романтичних відносин і створення сім'ї. У той же час піжон на крутій тачці інтуїтивно асоціюється у жінок з безвідповідальністю, марнотрацтвом та короткими сексуальними пригодами.

Схоже, нічого нового вченим з’ясувати не вдалось. Хіба що те, що американські студентки тверезо оцінюють характер чоловіків за його вибором автомобіля. Кожному – своє, тож не поспішайте продавати свій Chevrolet Camaro.

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