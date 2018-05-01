І мчить, як блискавка.

Pagani Zonda Revolucion – версія суперкара, призначена виключно для треку. Найновіше творіння італійців вперше показали на відео у дії. Автомобіль абсолютно божевільно виглядає й звучить.

Відео було розміщено блогером Marchettino на YouTube. Зйомка проводилась під час заїздів на треку Мінарді у Імолі. Трекова Zonda з прізвиськом Чорний Міньйон демонструє вражаючі навички на треку. І звучить при цьому так, ніби автомобіль одержимий демонами.

Спорткар побудований на базі Zonda R. Важить авто трохи більше тонни і має при цьому 789 кінських сил потужності, що йдуть від атмосферного V12 ємністю 6 літрів. Прискорення до сотні у Zonda Revolucion займає 2,6 секунди, а гранична швидкість становить 350 км/год.

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