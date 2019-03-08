То есть молодые люди на Mercedes-AMG GT Roadster проигрывают в борьбе за женские сердца ребятам на Toyota Prius?

В ходе исследования ученые выяснили, что для молодых женщин скромный и безопасный автомобиль свидетельствует о надежности и благоразумии его владельца, тогда как вопиющий спорткар ассоциируется с безответственностью и незрелостью мужчины.



Ученые из университета Буффало и Мичиганского университета, с помощью анонимных анкет провели опрос среди сотен студентов, чтобы оценить уровень дружбы к двум одинаково привлекательным мужчинам на разных автомобилях. Один из них имел неприметную среднестатистическую, но надежную и безопасную машину, тогда как другой щеголял ярким спорткаром с большими колесами и мощной аудиосистемой.

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Результаты опроса показали, что скромный мужчина кажется женщинам более перспективным объектом для долгосрочных романтических отношений и создания семьи. В то же время пижон на крутой тачке интуитивно ассоциируется у женщин с безответственностью, марнотрацтвом и короткими сексуальными приключениями.



Похоже, ничего нового ученым выяснить не удалось. Разве что то, что американские студентки трезво оценивают характер мужчин по его выбору автомобиля. Каждому – свое, поэтому не спешите продавать свой Chevrolet Camaro.

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