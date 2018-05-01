Night Edition – це справжній воїн нічних доріг, що маскується під чемного сім'янина.

Вже маєте велику родину, а у машинки ще не набавились? Цей мікроавтобус преміум-класу від Mercedes допоможе відвести душу.

Візуально V-Class Night Edition відрізняється затемненими кузовними елементами, як то решітка радіатора та колісні диски особливого дизайну. На передньому та задньому бамперах таож з’явились ледь помітні накладки від AMG, а на передніх крилах – бейджики “Edition”.

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Mercedes не показує салон “Найт Едішн”, та запевняє, що покупці не будуть розчаровані, обіцяючи найкращу шкіру в на комфортних кріслах та високий рівень оснащення сучасною електронікою.

Спецверсія Mercedes-Benz V-Class Night Edition доступна у комплектації V250d, котра означає, що фургон оснащується дизельним двигуном на 187 к.с. Модель вже доступна для замовлення на батьківщині за ціною від 55 260 євродоларів. Цікаво, що ця комплектація обійдеться покупцям на 2300 євро дешевше, ніж V-Class з тими ж опціями, замовленими окремо. Поставки автомобілів клієнтам фірма готова розпочати вже наступного місяця.

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