До мережі потрапили знімки нової 488 GTB, що змінила індекс з трьох літер на слово, що італійською означає "трек". Поки що - неофіційно.

Три неофіційні зображення, що потрапили у інтернет, показують нову Ferrari 488 Pista, більш хардкорну версію 488 GTB. Ця модель замінить 458 Speciale.

За інформацією видання Сarscoops, що посилаєтсья на FerrariChat, наступник 458 Speciale називатиметься 488 Pista, замість GTO, як припускалось раніше. Нова 488 Pista має відмінний від 488 GTB кузов, оптимізований у аеродинамічному тунелі, що покращить аеродинаміку суперкара, у тому числі завдяки великому передньому спліттеру та задньому дифузору.

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Судячи з назви, автомобіль має орієнтацію на гоночний трек, а отже можна припустити, що значна частина кузовних панелей виготовлена з карбону, задля зменшення ваги. Також багато елементів салону виконані з карбону – це видно і на одному зі знімків. Це зображення також дозволяє розгледіти оздоблення алькантарою, тахометр з червоною зоною на 8000 обертів на хвилину, а також більш спортивні крісла.

Силовий агрегат 488 Pista – 3,9-літровий турбований V8, котрий, після доопрацювання та зміни налаштувань, має стати на 10-15 відсотків легшим та приблизно на стільки ж потужнішим, порівняно з двигуном 488 GTB. Прогнозована потужність 488 Pista – 700 к.с.

Ferrari 488 Pista (офіційно це ім’я поки що не підтверджено) створений як конкурент трекових версій таких суперкарів, як Lamborghini Huracan Performante, McLaren 720S та Porsche 911 GT2 RS. Дебют моделі очікується на Женевському автосалоні, що стартує на початку березня.

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