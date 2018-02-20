Електричний родстер вперше з'явився перед публікою наживо - всередині ще муляжі, замість органів управління, але вже зрозуміло, на що це буде схоже.

Купе Tesla Roadster нового покоління з’явилось у приміщенні головного офісу компанії у Пало Альто, доступ до нього відкрито, тож тепер можна добре роздивитись автомобіль з усіх боків і всередині.

Поки що Тесла експонується як макет, ні про яку внутрішню начинку мови не йде – а ні двигунів, а ні батарей, навіть інтер’єр родстера є бутафорією. Тим не менш, це перші “живі” фотографії кузова. І, варто визнати, він максимально близький до концепту з офіційних зображень, що з’являлись у пресі раніше.

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Нагадаємо, вихід серійної моделі очікується у 2020 році. Для резервування необхідно внести попередню оплату у розмірі $50 тисяч, а повна вартість базової моделі становитиме $200 тисяч.

За ці гроші покупець отримає спортивний родстер, що здатен прискорюватись до 100 км/год менше, ніж за 2 секунди, розвивати максимальні 400+ км/год та долати на одній зарядці близько 1000 кілометрів. Цифри справді вражають. Виглядає автомобіль також ефектно. Залишилось лише запастись терпінням та знайти необхідну суму.

Для порівняння у галерею додані зображення концепту Tesla Roadster з офіційного прес-релізу.

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