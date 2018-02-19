У концепті I.D. Vizzion традиційної "баранки" немає взагалі. Німецький виробник натякає на майбутнє з автономним керуванням.

Компанія Volkswagen підготувала для Женевського автошоу черговий концепт з сімейства I.D. – у майбутньому самостійної лінійки електромобілів. Ми вже бачили хетчбек, мікроавтобус та кросовер I.D. Прийшла черга седана I.D. Vizzion.

Поки що компанія оприлюднила лише ескізи концепта, але вже скоро його можна буде побачити наживо на Женевському автосалоні. Цікаво, що на відміну від попередників у седана взагалі немає кермового колеса. Замість механічних органів керування у седані повсемісно використовуються електронні пристрої. Повністю автоматизоване управління, спілкування з машиною за допомогою голосу і жестів, інтелектуальна система розподілу тяги між осями та ще багато чого обіцяють творці I.D. Vizzion.

Навіть інформацію про силову установку розкрили – вона складається з двох електричних моторів продуктивністю у 306 к.с. Ємність ходової батареї – 11 кВт/год. Максимальний запас ходу на одній зарядці – 665 км. Максимальна швидкість – 180 км/ч. Звичайно ж, ці характеристики є орієнтовними і до виходу першого серійного зразка усе може сильно змінитися.

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