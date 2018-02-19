Посилаючись на низький попит компанія Skoda з чистою совістю поставила хрест на гарячій модифікації Fabia під індексом RS. Але деяким фанатам марки все ж не хочеться отримати версію Fabia пограячіше.

Наприклад, угорськиа дизайнерська група X-Tomi Design, втілила Skoda Fabia RS 2019 року на віртуальному полотні. Чеський п'ятидверний «хот-хетч» в реальному світі міг би стати більш доступною альтернативою швидкому Volkswagen Polo GTI.

Отримавши 19-дюймові колісні диски з червоними гальмівними супортами від Octavia RS, гіпотетична Fabia RS щаблем вище стандартної моделі. Автомобіль запозичує дизайн переднього бампера у більшої моделі Skoda. На щастя, при оновленні Fabia дизайнери Skoda не застосували здвоєну схему фар як у Octavia, тому автомобіль не втратив своєї чарівності і виглядає вельми добротно.

Рестайлінг Skoda Fabia на 2019 рік ще більше дистанціював модель від потенційної RS-версії в світлі відходу на спокій двигуна 1.4 TSI. Все що пропонується покупцям - це болісно повільний наддувний двигун MPI на 1,0-літра робочого об'єму і злегка більш швидкий 1.0 TSI з турбонаддувом. Обидва двигуни з трьома циліндрами і єдині в гамі моделі, оскільки турбодизель теж пішов на пенсію.

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Бажаючим отримати в Skoda Fabia хоча-б віддалені натяки на продуктивність варто звернути увагу на обмежену версію Skoda Fabia WRC Special Edition, присвячену успіхам компанії в ралі. Автомобіль забарвлений в фірмову ліврею Monte Carlo з деякими спортивними акцентами і видає 125-сил з вищезгаданого двигуна 1.4 TSI. Це не RS, але краще, ніж нічого. Спринт до першої сотні такий хетчбек робить за 8,8-секунди і розвиває максимальну швидкість 203 км / ч. Skoda Fabia WRC Special Edition продається тільки на окремих європейських ринках в умовах обмеженої серії з 1 300 автомобілів.