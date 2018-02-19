Першою моделлю, що отримає такий мотор, стане компактний кросовер XC40. Новий агрегат буде працювати як самостійно, так і у парі з електромотором.

Двигун на три циліндри у списку силових агрегатів з’явився вперше за усю історію марки, а це вже більше 90 років. Він служитиме як самостійною одиницею, так і частиною гібридної установки.

Двигун має об’єм 1,5 літри, оснащений системою безпосереднього упорскування. Агрегат розроблений фахівцями Volvo самостійно; він використовує ту саму модульну компоновку, що й чотирициліндрові двигуни Volvo Drive-E. За внутрішньою класифікацією трициліндровий мотор має позначення “T3”.

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Новий двигун комбінується з шестиступінчатою механічною коробкою передач, опціональна восьмиступінчата автоматична трансмісія має з’явитись наступного року.

"Наш новий трициліндровий двигун є захоплюючою розробкою для XC40 і Volvo Cars в цілому", – сказав Олександр Петрофскі, керівник підрозділу компактних автомобілів серії “40” у Volvo Cars. "Цей компактний дизайн двигуна забезпечує необхідну гнучкість, оскільки ми хочемо запропонувати широкий вибір комбінацій силових агрегатів для XC40".

У Європі продаж кросоверів Volvo XC40 триває, перші автомобілі надійдуть до власників цього літа. Вартість ХС40 у Старому світі складає приблизно 30 тисяч євро. Українські дилери поки що приймають лише попередні замовлення.

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