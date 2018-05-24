Адміністрація президента Дональда Трампа розглядає імовірність введення 25% мита на імпортні автомобілі задля захисту національної безпеки.

Міністерство торгівлі США вивчає питання, чи загрожують імпортні транспортні засоби промисловості США та загалом галузі досліджувати та розробляти нові передові технології.

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“Є дані, які свідчать про те, що протягом останніх десятиліть імпорт з-за кордону руйнував нашу внутрішню автопромисловість”, – сказав міністр торгівлі Вілбур Росс та пообіцяв “ретельне, справедливе та прозоре розслідування”.

Більш високі імпортні мита можуть бути особливо болючими для азійських автовиробників, включно з Toyota Motor, Nissan Motor, Honda Motor та Hyundai, які вважають США своїм основним ринком.

Уряди Японії, Китаю та Південної Кореї заявили, що будуть слідкувати за ситуацією, в той час як Пекін, який все більше розглядає США як свій потенційний ринок, додав, що буде захищати свої інтереси.

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“Китай виступає проти зловживання положеннями про національну безпеку, що нанесе серйозної шкоди системам багатосторонньої торгівлі та порушить нормальний порядок міжнародної торгівлі”, – заявив офіційний представник міністерства торгівлі Китаю Гао Фен.