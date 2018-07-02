Для ринку нових легкових автомобілів літо почалося з негативної динаміки розвитку. Кількість продажів нових авто зменшилась.

За підсумками першого літнього місяця в Україні було зареєстровано 6,5 тис. нових легкових авто. У порівнянні з попереднім місяцем попит на нові машини знизився на 4,8%, а до червня 2017 року – на 5,4 відсотка.

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Лідерську позицію на ринку продовжує зберігати за собою Toyota. Нові автомобілі цієї японської марки розійшлися минулого місяця тиражем в 745 шт., майже повторивши свій результат річної давності, коли було реалізовано всього на три автомобілі менше.

На другому місці Renault, в скарбничці якої 673 реєстрації. При цьому, відносно торішнього червня попит на автомобілі цієї марки зменшився на 9 відсотків.

Skoda з результатом 513 нових машин і падінням на 7% до червня 2017р., як і роком раніше, посіла третю сходинку рейтингу.

Четверте місце, як і в червні 2017 року, у KIA – 454 авто (-9,6%).

Замикає лідерську п’ятірку Volkswagen, автомобілі цієї марки в звітному місяці вибрали 436 покупців (+10%).

Також до ТОП-10 червневого ринку нових автомобілів увійшли:

Hyundai – 424 шт. (+24%);

Nissan – 366 шт. (-5%);

Ford – 324 шт. (+4%);

Peugeot – 275 шт. (+88%);

Mercedes-Benz – 237 шт. (-9%).

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Бестселером місяця, після шестимісячної перерви, знову став автомобіль KIA Sportage, свій вибір на якому зупинив 251 покупець.