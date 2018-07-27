Зовнішність японського позашляховика розкрили австралійці.
Suzuki Vitara нинішнього покоління випускається з 2014 року, тож йому вже саме час отримати легку “підтяжку обличчя”.
Австралійський портал CarAdvice десь дістав пару зображень фейсліфтингового Suzuki Vitara 2019 модельного року. Зміни – мінімальні. Інформації про техніку й оснащення поки немає.
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Дизайнери злегка відретушували решітку радіатора та передній бампер, а задня частина машини залишилась майже без змін: з фар зникли білі ділянки, котрі замінили червоними, а пластик знизу бампера тепер блискучий, а не матовий.
Ймовірно дебют оновленого кросовера відбудеться у жовтні на Паризькому автосалоні, оскільки саме там був представлений Vitara нинішнього покоління.
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