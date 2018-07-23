Маленький джип виправдовує великі сподівання прихильників цієї моделі.

Компактний легкий позашляховик Suzuki Jimny завжди цінували за його всюдихідні якості. Нещодавно представлене нове покоління моделі обіцяє бути не гіршим за попереднє.

Як і модель третього покоління, новий Suzuki Jimny 2019 модельного року – повноцінний рамний позашляховик з нерозрізнимим мостами, повним приводом, понижаючою передачею і блокуванням міжосьового диференціалу. Більше того, у новинки кліренс збільшився до 210 мм. Новий “Джимні” оснащується 1,5-літровим бензиновим двигуном потужністю 102 к.с. та 130 номів крутного моменту.

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На цьому відео від каналу DPC Cars новий Suzuki Jimny жваво проходить усі можливі види перешкод: в’язку багнюку, скелястий підйом, сніжний пагорб, водні перешкоди. А що ще краще – камери знімають не лише проїзди машини, а й роботу його підвіски. На це варто подивитись.

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