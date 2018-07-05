Тепер відомо, які двигуни будуть в моделі, характеристики, ціни, та оснащення. Не оголошені лише ціни і комплектації для Європи.

Стали відомі технічні деталі нового покоління позашляховика Suzuki Jimny. Щоправда, поки тільки для японського ринку.

Suzuki Jimny збереже рамну конструкцію, нерозрізні мости, повний привід та роздаточну коробку з пониженою передачею. За габаритами нове покоління позашляховика стане трохи меншим у довжину, зате ширшим і вищим за попередника – 3480/1645/1725 мм. Кліренс – 210 мм.

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Четверте покоління “Джимні” отримало пару двигунів на вибір: 660-кубовий турбомотор потужністю 64 к.с. і 103 Нм крутного моменту, а також 1,5-літровий атмосферник потужністю 102 к.с. і 130 Нм. Для обох на вибір будуть доступні п'ятиступінчата механіка або чотирьохпозиційний автомат.

Фото: Suzuki Jimny 2019 четвертого покоління / Suzuki

До списку оснащення Suzuki Jimny входить світлодіодна оптика, клімат-контроль, мультимедійна система з навігацією та сенсорним екраном, система безключового доступу, круїз-контроль, легкосплавні диски, а також системи попередження фронтальних зіткнень, стеження за “мертвими” зонами та розпізнавання дорожніх знаків.

Для моделі доступні чотири стайлінг-пакети: Survival, Offroad, Heritage і Revival. Вони відрізняються оформленням екстер'єру та набором додаткового обладнання.

На японському ринку вартість нового Jimny стартує з відмітки 1,5 млн ієн чи $13 560 (357 000 грн). В Україні ціна на третє покоління моделі – від 453 тисячі гривень. У Японії модель стане доступна покупцям вже незабаром, а європейцям доведеться зачекати кінця цього року або й початку наступного.

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