Виглядає як дитинча Геландевагена.

У всесвітню павутину просочилось кілька знімків нового покоління Suzuki Jimny. Модель, як і раніше, буде справжнім рамним позашляховиком.

Компактний позашляховик Suzuki має більше спільного з Mercedes G-Classe, ніж здається. Він не лише схожий на “Гелік” зовні, а й випускається приблизно стільки ж, скільки й легендарний німецький всюдихід. Компанія Suzuki випустила свій компактний джип у 1968 році під назвою LJ (Light Jeep), а через два роки назвала його Jimny.



Друге покоління моделі з’явилось у 1981 році і протрималось на конвеєрі до 1998 року. Нинішнє покоління поступиться місцем новачку 20 років потому.

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Японська компанія ще не оприлюднила офіційної інформації про модель, та всюдисущі шпигуни вже встигли вивідати чимало інформації. Нещодавно у мережі з’явились зображення нового покоління Jimny. Вони дозволяють зробити два висновки: виробництво моделі вже стартувало і нове покоління джипа матиме яскраві кольорові кузови.

Фото: Шпигунські фото Suzuki Jimny четвертого покоління / Motor1, Autoblog, Carscoops

У інтернет просочились і кілька знімків салону нової моделі. Судячи з фото, новий Jimny не зрадить традиціям і матиме дещо спартанський, “висічений сокирою” інтер’єр, що, як і кузов, навіює думки про Gelandewagen. Хоча у салоні помітні й дещиці сучасності, як то екран мультимедійної системи.

Фото: Шпигунські фото салону Suzuki Jimny 2018 модельного року / Motor1, Carscoops

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Про технічні характеристики нового Suzuki Jimny відомо небагато, точніше лиш те, що у Японії новинка буде доступна зі скромним турбомотором об'ємом 0,66 літра. На ринках інших країн Jimny 2018 матиме більші двигуни, включно з бензиновим турбо-літром та атмосферниками об’ємом 1,2 або 1,3 літри. Трансмісія – варіатор або 6-ступенева “механіка” на вибір. Як і раніше, Suzuki Jimny буде рамним та повнопривідним.



Фото: Suzuki Jimny третього покоління / Suzuki

Британські видання пророкують новому поколінню Jimny вартість у 13 тисяч фунтів ($17 300) за базову версію і близько 15 тисяч ($20 000) за топову, однак ця інформація нічим не підкріплена. Нині третє покоління Suzuki Jimny в Україні доступно за 453 тисячі гривень чи 17 320 доларів.

На батьківщині та в Азії Suzuki Jimny четвертого покоління надійде у продаж вже цього року. Європейські продажі намічені на кінець 2018 року.

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