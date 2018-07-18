Цілий тиждень поранена жінка виживала на безлюдному узбережжі і була врятована випадково. Неймовірна історія спасіння!

Енджела Ернандез провела тиждень на скелястому пустому узбережжі після того, як її автомобіль впав з шістдесятиметрової скелі й розбився. Аварія трапилась через те, що жінка хотіла уникнути наїзду на пухнасту тваринку, що раптово з’явилась на дорозі.

Аварія трапилась на скелястому узбережжі Каліфорнії, на шоссе №1. Намагаючись оминути кролика, що вискочив на дорогу, Енджела втратила керування своїм Jeep Patriot і зірвалась у прірву зі скелі. У кіно машини одразу вибухають у таких випадках, та на щастя у реальному житті цього не трапилось, хоча кросовер був діже понівечений. Молода жінка отримала значні травми, включно з переломами, однак могла рухатись і ходити. Тим не менш вибратись з узбережжя, де вона опинилась, Енджела не могла, а телефонного зв’язку не мала.

Також цікаво: Смертельна небезпека: жінка дивом залишилась ціла після "зустрічі" з байком (відео)

У морському полоні вона провела 7 днів без їжі і вижила лише завдяки своїй винахідливості й черговому диву. На узбаражжі вона знайша джерельце з якого повільно капала прісна вода і використала широкий шланг від радіатора свого автомобіля, як флягу для збору води.

“Я ходила вперед і назад узбережжям, шукаючи виходу чи людей. Від приливів доводилось ховатись на узвишші. Я бачила машини, що проїжджали нагорі, пробувала кричати, аби мене почули, однак усе було марно”, – розповідає Енджела. Без надії на порятунок, їжі та тепла Енджела провела на пляжі цілий тиждень.

Читайте також: В поліції виявили найбільш небезпечні ДТП

Тим часом родичі Енджели розпочали її розшуки і навіть оголосили про винагороду для того, хто допоможе знайти дівчину. Порятунок став ще одним дивом у цій історії: на неї випадково натрапила пара туристів. Коли туристи знайшли дівчину, вони не могли повірити, що вона вижила у розтрощеному автомобілі, котрий вони бачили кілька хвилин тому.

Зараз Енджела Ернандез знаходиться у лікарні і одужує. Її історія вже облетіла світ і тепер дівчина ділиться своїми переживання з усіма небайдужими на своїх сторінках у соцмережах.

Також цікаво: Хлопець безкоштовно отримав кросовер у винагороду за сумлінність та цілеспрямованість