Не інакше, як зачарована!

Майже фантастична дорожня пригода трапилась у Сан Паоло, в Бразилії. Жінка, що стала випадковою учасницею ДТП, дивом залишилась неушкодженою у страшній ситуації.

Молода жінка стояла собі на вулиці і палила, коли на дорозі поблизу трапилась аварія: автомобіль збив мотоцикліста, внаслідок чого байкер і його двоколісник гарматним ядром злетіли в повітря. А на їхньому шляху якраз стояла жінка. Трагедія, здавалось, була неминучою. Однак дивним чином жінка відбулася лише переляком та кількома подряпинами.

На уповільненому записі помітно, що жінка почула звук удару під час аварії і встигла побачити, як на неї летить мотоцикл та людина. В останню мить вона інстинктивно ухилилась, захищаючи руками голову і небезпека оминула її з двох сторін, пройшовши у міліметрах від неї.

На щастя у цій аварії серйозно постраждав лише байк, а його власник також дивним чином відбувся легкими ушкодженнями.

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