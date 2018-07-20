Оприлюднена статистика аварій в Україні за перше півріччя 2018 року.

Кількість дорожньо-транспортних випадків в Україні у першому півріччі 2018 року зменшилось на 10,2% (порівняно з 6 місяцями 2017 року). Про це йдеться в статистиці ДТП, оприлюдненій Національною поліцією України. Загалом за минулий період сталося 68776 аварій (минуло річ – 76662).

Також зменшилось кількість травмованих (12847 чоловік, -15,9%) та загиблих на дорозі (1237 осіб, -10,2%).

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В поліції повідомили, які види ДТП були найбільш небезпечними. Зокрема, найчастіша аварія – зіткнення. В них за 6 місяців минулого року постраждало 6434 чоловік. А от головною причиною смертельних аварій став наїзд на пішохода – в таких ДТП загинуло 435 осіб. Та й кількість аварій цього виду також величезна (на другому місці після заткнення).

Таким чином, наїзд на пішохода залишається одним з найбільш небезпечних та частих ДТП в Україні. Про це треба пам’ятати як водіям, так і пішоходам, а також чиновникам, які відповідають за безпеку дорожнього руху на дорогах.

Серед головних причин ДТП – перевищення швидкості, порушення правил маневрування, перехресть, недодержання дистанції та керування у нетверезому стані.

ТОП-10 причин ДТП за потерпілими за 6 міс. 2018 р.

Перевищення безпечної швидкості - 1968 випадків Порушення правил маневрування - 1160 випадків Порушення правил проїзду перехресть - 623 випадків Недодержання дистанції - 529 випадків Керування транспортним засобом у нетверезому стані - 379 випадків Порушення правил проїзду пішохідних переходів - 375 випадків Виїзд на смугу зустрічного руху - 243 випадків Перехід у невстановленому місці - 238 випадків Неочікуваний вихід на проїзну частину - 121 випадків Невиконання вимог сигналів регулювання - 104 випадків

Нагадаємо, що страховики оцінили людське життя, втрачене у ДТП.