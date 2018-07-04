Верховна Рада підтримала за основу законопроект № 7064 про запобігання смертності на дорогах. "За" відповідний законопроект проголосували 240 народних депутатів.

Законопроект передбачає внесення до Кримінального кодексу нової статті № 286-1 про порушення ПДР нетверезою особою. Так, якщо нетверезий водій порушив правила дорожнього руху і це призвело до тяжких тілесних ушкоджень потерпілого, смерті людини або кількох людей, пропонується ввести покарання у вигляді позбавлення волі на термін 8-10 років з позбавленням права керувати на термін 10 років.

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Якщо незважаючи на заборону людина сіла за кермо машини - йому загрожує позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права керувати довічно.

У законі "Про основи нацбезпеки України" мають намір передбачити в переліку загроз нацбезпеці пункт "неефективність державної політики з безпеки дорожнього руху", а в перелік основних напрямків держполітики - посилення профілактики аварійності на дорогах. Автори документу в пояснювальній записці стверджують, що в Україні 37% від загальної кількості ДТП припадає на аварії за участю нетверезих водіїв.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні щодоби в дорожньо-транспортних пригодах гине 8 осіб.