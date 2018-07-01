Кожен – з авторафом Тоні Старка.

На фестивалі Comic-Con в Сан-Дієго компанія Hyundai презентувала кросовер Kona Iron Man Edition. Неважко здогадатись, що темою автомобіля стала стрічка “Залізної людини”.

Кузов кросовера оформили у стилі костюму Залізної людини: основний колір кузова – спеціальний матово-сірий Iron Man, дах і декоративні вставки – вишнево-червоні, а на задніх стійках та дверцятах багажнику можна побачити гравіювання Iron Man. Kona також отримала нові бампери, спеціальне оформлення салону, а на передній панелі – ще й автограф Залізної людини, тобто Тоні Старка.

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Фото: Hyundai Kona Iron Man Edition / Hyundai

Компанія має намір випустити Kona Iron Man обмеженою серією, однак скільки таких машин буде створено – е повідомляється. Замовники можуть розраховувати отримати свій автомобіль не раніше першого кварталу 2019 року.

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