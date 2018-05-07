Новий Rogue (X-Trail) японці вирішили асоціювати з космічним кораблем і показали одну з його останніх технологій на аналогії з "Зоряними війнами".

Асоціації з “Зоряними війнами” – не з проста. Один з епізодів саги, знятий Джорджем Лукасом, має назву Rogue One: A Star Wars Story. А кросовер Nissan, знаний в нас як X-Trail, у США продається під назвою Rogue.

Nissan і раніше використовувала “Зоряні війни” для реклами своєї системи, цього ж разу відеоролик знайомить нас з однією з функцій системи ProPilot Assist – “Прямо по центру”, а також епізодами з фільму “Solo: The Story of Star Wars”, що виходить у прокат 25 травня.

Використовуючи сцени та персонажі майбутнього фільму, у рекламі проводиться паралель між усіма персонажами, включаючи сам автомобіль. Так само, як космічний катер Тисячолітній Сокіл прослизає поміж парою Імперських Зоряних руйнівників, кросовер Ніссан проходить “тунелем” між двома вантажівками. У обох випадках транспортом керує робот, обидва закінчуються, двічі ми чуємо схвалення від кудлатого пасажира.

Також цікаво: Дівчина хотіла бути красунею, а стала посміховиськом (відео)