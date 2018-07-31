Японцям мало що вдалось утримати в таємниці до прем'єри, однак тепер є офіційна інформація про новинку.

Минулого тижня у ЗМІ потрапили зображення оновленого Suzuki Vitara 2019, що повністю розкрили зовнішність кросовера. Тепер же перед нами офіційні зображення та інформація про новинку.

Найпомітнішою рисою оновленої моделі стала радіаторна решітка з вертикальними хромованими стрічками, поверх горизонтальних грат. В кросовера також оновились бампери і оптика. На додачу клієнтам японського бестселера Vitara пропонується у нових кольорах та на гарних легкосплавних дисках. Всередині Вітара з’явилась нова цифрова панель приладів, а пластики у салоні стали м’якшими.

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Фото: Офіційні фото оновленого Suzuki Vitara 2019 модельного року / Suzuki

У Європі оновлений Suzuki Vitara доступний з трициліндровим турбованим мотором 1.0 потужністю у 112 кінських сил, або ж 140-сильним чотирициліндровим турбомотором об’ємом 1 літр. Обидва двигуни – бензинові. У окремих країнах модель буде також пропонуватись з 1,2-літровим бензиновим двигуном або дизельним 1.6. Вибір трансмісій обмежений 5-ступінчатою механікою і 6-ступінчатими АКП та МКП.

Дебют на публіці оновлений Suzuki Vitara справить восени на Паризькому автосалоні. Тоді ж мають бути оголошені й ціни.

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