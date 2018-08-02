Чеський кросовер пропонує 190 кінських сил потужності лише у такому виконанні.

Усього пару днів тому чеська марка представила позашляхове виконання кросовера Karoq Scout, а тепер явила світу найпотужнішу версію під назвою Karoq Sportline.

Кросовер у комплектації Sportline обладнується одним з чотирьох типів двигунів. Єдиний бензиновий агрегат – чотирициліндровий 2.0 турбо продукує 190 кінських сил. Рівно стільки ж, або 150 у менш потужному виконанні, генерує і дволітровий турбо-дизель. А молодшим у лінійці є дизельний 1.5 TSI з запасом сили у 150 “коней”. Вибір трансмісій зводиться до 6-ступінчатої механіки і 7-позиційного автомата. Привід для 150-сильних версій – на передню вісь, для потужніших на обидві.

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Фото: Skoda Karoq Sportline / Skoda

Стайлінг пакет Karoq Sportline включає сет нових 18-дюймових та комплект 19-дюймових дисків, чорні акценти на кузові, тоновані задні вікна та злегка змінені бампери.

Всередині кросовера також можна знайти кілька легких змін. Для Sportline доступна можливість замовити обивку сидінь матеріалом Thermoflux, що “дихає” і збільшує комфорт у спекотні дні.

Skoda представить Karouq Sportline разом з повнопривідним Karouq Scout, в жовтні під час Паризького автосалону.

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