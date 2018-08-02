Renault Kwid, який на українські гроші коштує від 105 тисяч гривен, пережив рестайлінг. Однак в Україні він не продається.

Через три роки після початку виробництва найменший кросовер в лінійці французького Renault, що виробляється для індійського ринку, пережив рестайлінг.

Серед найбільш помітних змін у Renault Kwid 2018 року – змінена решатка радіатора. В багатих комплектаціях вона отримала дві товстих хромованих лінії. В базових авто взагалі не змінилося. Хіба що отримало нові кольори кузови на наліпку Kwid на боковому молдингу.

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Габарити також залишились тими ж – довжина 3679 мм, ширина 1579, висота - 1478 мм, колісна база — 2422 мм.

Втім, автомобіль отримав трохи більше обладнання. Водій зможе користуватись електричним скло підйомником (пасажири цього блага цивілізації не мають навіть за доплату), 12-вольтова розетка та підлокітник на задньому ряду. Окрім того, з’явилась можливість оснащення камери заднього виду, перелнатягувачі ременів безпеки та функція Traffic Assist, яка дозволяє повзти у тягнучці при відаущеній педалі гальма. Втім, АБС та подушка безпеки водія – як і раніше – за доплату.

Вартість автомобіля в Індії, де він продається, порівняно з дорестайлінговою версією не змінилась – від 266 700 до 459 500 рупій (це від 105 до 180 тисяч гривень).

Нагадаємо, що хлопець безкоштовно отримав кросовер від свого роботодавця.