Skoda готує до виробництва нову бюджетну модель Rapid другого покоління. Пріоритетним ринком для неї може стати зовсім не Європа.

За даними видання Autocar, виробництво версії для індійського ринку стартує в 2021 році. Це цілком узгоджується з заявою керівника фірми Бернхарда Майера, що обіцяв спершу запустити до 2020 року новий “народний” кросовер для ринку Індії.

Зараз під назвою Rapid в Індії випускають зовсім не ту машину, що знайома нам. По суті, це Volkswagen Polo Sedan, передок якого переоформлений в шкодівському дусі. Сам Polo Sedan в Індії носить ім'я Vento.

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Паралельно з “Рапідом” другого покоління в Індії почнуть випускати і новий Volkswagen. Такий седан під ім'ям Virtus вже збирають на фабриці в бразильському Сан-Бернарду-ду-Кампу. За даними Autocar, Skoda Rapid збереже кузов седан, але буде мати значно більше відмінностей від родинного Фольксвагена, ніж нинішня модель.

Обидві машини в наступному поколінні стануть помітно більшими: так, колісна база зросте з 2553 до 2650 міліметрів. Нові седани побудовані на новій модульній платформі MQB-A0, що лежить в основі хетчбеків Skoda Fabia, Seat Ibiza і Volkswagen Polo поточного покоління. Під капотом опиниться трициліндровий мотор об'ємом один літр і потужністю 116 кінських сил.

На європейському ринку Skoda Rapid другого покоління чекає інше майбутнє. За даними британського журналу Auto Express, вона позбудеться кузова ліфтбек, який не користується попитом за межами Чехії. Новий Rapid буде випускатися виключно у вигляді хетчбека з вертикальними п'ятими дверима.

На думку журналістів Auto Express, майбутній Rapid завдяки довгобазому шасі і просторому салону буде змагатися з машинами класом вище: Opel Astra, Ford Focus і Volkswagen Golf. За неофіційною інформацією, машина буде оснащуватися трьохциліндровими моторами об'ємом 1 літр потужністю від 84 до 109 кінських сил і 1,5-літровим турбомотором з віддачею до 150 сил. Не виключено, що Skoda також отримає турбодизель 1.6 і версію з “помірним гібридом”.