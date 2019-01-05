В последнее время украинцы все чаще привозят подержанные автомобили из Америки. Насколько выгодно везти такие машины из-за океана?

Автомобили из США все чаще появляются на украинских дорогах. Это не обязательно американские модели – из Америки везут "японцев", "корейцев" или даже "европейцев". Причем самых свежих годов выпуска. Иногда автомобили из далекой Америки вести даже выгодней, чем из "близкой" Европы.

Действительно, многие наслышаны, что в США автомобили намного дешевле, чем в Украине. Например, новая Toyota Camry в украинского официального дилера стоит от 30 тыс. долларов, в американского – от 23,5 тыс. Что касается подержанных автомобилей, то разница еще больше.

Причина дешевизны в том, что США – самый большой авторынок в мире – там продается около 18 млн. легковых авто в год! Например, Ford продает около 2,6 млн. автомобилей в год, Toyota – 2,4 млн., Honda – 1,6 млн. авто. Соответственно, и конкуренция между производителями огромна. Результат – автокомпании там зарабатывают на объеме, а не на наценке, как в Украине. Поэтому и цены ниже.

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Американские зарплаты в несколько тысяч долларов в месяц позволяют купить автомобиль любому, даже пенсионеру. Тем более, что американцы обычно покупают новые машины в кредит или лизинг с минимальными процентами, так что новая машина им обходится в 150-250 долларов месяц. Но если она ломается, начинается другая экономика.

"Стоимость рабочей силы в США очень высока - 60-150 долларов в час, и если автомобиль нуждается в ремонте, его дешевле продать, - говорит Андрей Иванов из компании Carsfromwest. - Особенно это касается машин после ДТП. Например, если после аварии сработала подушка безопасности, ее замена обойдется свыше 1000 долларов. А если сработало несколько эйр-бегов? В случае, когда стоимость ремонта автомобиля превышает 50% ее рыночной стоимости, машина сдается в утиль. И выставляется на продажу через страховой аукцион Copart или IAAI". Именно такие автомобили выгоднее всего покупать в Америке.

Самые популярные аукционы в США.

Впрочем, не обязательно брать битую машину – на аукционах часто продаются по очень привлекательным ценам автомобили после угона, града, лизинга или проката, за неуплату кредита, утопленники или после возгораний в салоне электроники. "Такие машины стоят 50-60% от рыночной цены США и восстанавливать их чаще всего не нужно", - говорит Дмитрий Буряк из компании Carsfromwest. – Но надо быть предельно осторожным, поскольку подобные машины нередко скрывают в себе скрытые повреждения. А их могут распознать только профессионалы, которые знают специфику американского рынка б/у автомобилей".

В отличие от европейских автомобилей, у американских - прозрачная история. Есть масса сервисов, которая позволяет узнать всю историю автомобиля – когда он был куплен, когда делали ТО, замену колес, деталей, был ли битым, что меняли и т.д. - Carfax, Autocheck, NMVTIS, EpicVin. Они за небольшую плату открывают эту информацию каждому желающему по VIN-номеру автомобиля.

Небольшой и честный пробег – еще одно преимущество автомобилей из США. Дороги там хорошие, то есть подвеска не страдает. Хотя у американских моделей она мягче настроена, чем у европейских версий. "Пробег на подержанных авто из США всегда честный – за его "скручивание" предусмотрена ответственность, во многих штатах даже уголовная, - утверждает Андрей Иванов. – При этом суммарный годовой пробег редко превышает 10 тысяч миль в год – иначе лизинговые платежи увеличиваются, а это невыгодно владельцам".

Из-за незначительных повреждений ремонт этой Audi 2018 в США обойдется в $ 18 881, поэтому ее продают за $ 9 800. В Украине ее восстановление обойдется в несколько раз дешевле.

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Техническое состояние автомобилей в США очень хорошее, а комплектации достаточно богатые. Качественный сервис, отличное топливо (часто – низкооктановый бензин), сухой климат в южных штатах – эти факторы влияют на то, что машины там не ржавеют и хорошо обслужены.

Конечно, есть и минусы. Привезти машину из США достаточно дорого, поэтому покупка автомобиля из Америки имеет смысл только для машин, которые стоят у нас не менее 10-20 тысяч долларов. К тому же в США практически нет дизельных легковушек, с механической коробкой передач, отсутствуют многие европейские бренды и модели. В то же время на рынке много экономичных гибридных машин и электромобилей – ведь именно из США приехали большинство тех Nissan Leaf и Tesla, которые сегодня ездят по украинским дорогам.

Напомним, что у украинцев остался последний шанс недорого привести себе электромобиль.