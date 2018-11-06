Європейська боротьба з дизельними автомобілями набирає обертів і незабаром може поширитися на старі бензинові автівки. Німецькі вживані авто – цікава для українців тема. Чекаємо нових поставок?

Заборона на в’їзд для дизельних автомобілів у центр Франкфурта набуде чинності в лютому 2019 року. Але незабаром до нього можуть приєднатися обмежувальні заходи для старих бензинових авто. Заборони на в’їзд планується ввести для великої кількості німецьких міст. Відверто кажучи, складно розглянути передумови неприйняття такого рішення.

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Федеральне агентство з охорони навколишнього середовища підрахувало, що викиди оксидів азоту у бензинових ДВС категорії Євро-1 відповідають показникам дизелів Євро-4. Заборона також пошириться на бензинові Євро-2. Це призведе до того, що німецьким автомобілістам доведеться попрощатися зі своїми улюбленими машинами, які у великих кількостях можуть опинитися на українських дорогах. За попередніми даними, обмежувальні заходи торкнуться 2,1 млн автомобілів.

Серед них – ультранадійний Mercedes-Benz W124 і Mercedes-Benz E-class W210, BMW E36 і «п’ятірки» BMW E34, Opel Omega, стильний Citroёn XM, Alfa Romeo 156, Porsche 968, VW Golf Mk3 і ціла низка інших Вольво, Мерседесів, а також виводок спортивних Порше. Чи варто говорити про те, що в поспіху німці не проситимуть за свої авто надто багато?

Втім, в Україні доля доступних вживаних авто з Німеччини залежить від вирішення питання “євроблях”. Зараз у Верховній Раді готуються до другого читання відповідні законопроекти. Якщо їх приймуть, автомобілі з Європи можна буде розмитнити та офіційно реєструвати в Україні. Якщо ні – матимемо ще більшу кількість авто на єврономерах.