Прокуратура Киїщини знову викрила «серійних угонщиків» VIP-автівок. Це вже друга банда, яка попалась правоохоронцям протягом останніх кількох місяців.

Прокуратурою Київсько області спільно зі співробітниками УКР ГУ НП в Київській області та СУ ГУ НП в області знешкоджено організоване злочинне угрупування “серійних угонщиків” у складі 3 осіб, яке спеціалізувалось на незаконному заволодінні елітними транспортними засобами на території столиці та області.

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Так, учасники злочинної групи, будучи безробітними та неодноразово судимими за аналогічні злочини, упродовж 2018 року займалися викраденням елітних автомобілів, з подальшим “перебиттям номерів кузова та двигуна”, з метою їх подальшої реалізації.

На рахунку організованої групи більше ніж 10 епізодів незаконного заволодіння транспортними засобами. При цьому, ділки використовували пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів, GPS трекери, спеціальну техніку для зчитування кодів автомобілів.

У ході проведення спецоперації, з метою запобігання продажу автомобіля “Lexus LX 570”, яким зловмисники заволоділи напередодні та перегнали його на територію домоволодіння одного із учасників групи, під час затримання фігуранти організованої групи намагалися втекти від правоохоронців до Черкаської області. В результаті чого, водій автомобіля, не впорався з керуванням, виїхавши на обочину, допустив перекидання вказаної автівки.

За результатами проведення десяти санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронцями виявлено та вилучено автомобілі “Lexus LX 500”, “Mitsubishi L200” та “Mercedes SL55”, спеціальні пристрої для сканування та автозапуску двигуна автомобіля, пристрої для заглушування GPS та GSM сигналів, пристрої для пошуку “маячків”, прилади для зміни ідентифікаційних даних транспортних засобів, заготівки для технічних паспортів та голографічні захисні елементи для техпаспортів, автомобільних номерних знаків та інші допоміжні засоби, ключі від автомобілів різних марок, ломи, балаклави, рації, бойові гранати РГД-5, зброю (АКСУ з глушником, пневматичний пістолет) та боєприпаси до неї, наркотичні засоби.

Учасників злочинного угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України. На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у виді позбавлення волі від 7 до 12 років з конфіскацією майна.