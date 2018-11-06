Банда викрадачів елітних авто може опинитися на волі – суд прийняв рішення про можливість застави.

Банда викрадачів елітних автомобілів, яку з погонею затримували правоохоронці Київщини, може опинитися на волі. Святошинський суд, де розглядалося питання про запобіжний захід трьом фігурантам кримінального провадження, прийняв рішення про арешт членів банди з можливістю застави.

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Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції України В'ячеслав Аброськін. “Ми місяцями документуємо автовикрадачів автомобілів преміум-класу. Намагаємося затримати їх на гарячому, бо наші суди до цих злочинців дуже прихильні – не знаю чому саме до них, але дійсно, грошей у них дуже багато. – поскаржився він на рішення судді на своїй сторінці в Facebook. – Так і останню групу ми брали на гарячому, все як у кіно – з погонею".

Злочинців затримали за крадіжку чергового престижного авто – Lexus. Але, за словами В'ячеслава Аброськіна, суд вирішив надати зловмисникам альтернативу знаходження під вартою: “Авдєєнко і Корінь – арешт з правом внесення застави за 264 тисячі гривень, Григорян – арешт з правом внесення застави 334 тисячі гривень. І ми знову на початку нашого безперервного забігу".

Раніше в МВС повідомляли, що високий рівень технічного оснащення, яке використовували зловмисники, дозволяв їм здійснювати викрадення за 40 секунд. А один з учасників банди скоював злочини, будучи умовно засудженим.