У четвер, 8 листопада Верховна Рада повинна розглянути відразу три важливих для автомобілістів законопроекти. Два з них стосуються "євроблях" і один регламентує нові обов'язки водія і розміри штрафів за порушення ПДР.

Чи дадуть поліції право тимчасового затримання євроблях на підставі підозри в порушенні правил тимчасового ввезення? Подібний варіант передбачений в правках до законопроекту 8488. При цьому автомобіль відправляється на штрафмайданчик для подальшої його перевірки митними органами. Про це пише на своїй сторінці FB адвокат Володимир Караваєв.

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Окрім того, цього тижня депутати вирішуватимуть подальшу долю законопроекту 7286, і ми дізнаємося:

- Чи буде водій передавати документи в руки поліцейського, утримуючи руки на кермі в момент спілкування з ним?

- Чи буде водій виходити з авто на вимогу поліцейського?

- Чи буде водій пред'являти до огляду вміст авто і особистих речей?

- Чи поліцейський зупинятиме ТЗ з метою перевірки водія на стан сп'яніння?

- Чи буде знижений допустимий поріг перевищення швидкості з 20 до 10 км / год?

- І чи будуть в черговий раз збільшені штрафи?

Голосування має відбутися цього четверга 8 листопада 2018 року.

Нагадаємо, що законопроект 7286 розширює права і повноваження поліції. Детальніше про нього можна прочитати тут.