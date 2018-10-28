Поява у продажу нового Apple iPhone XS Max сколихнула не тільки ринок гаджетів. Його ціна – трохи більше 1 500 доларів. За ці гроші цілком можна купити автомобіль.

Автомобілів "на бляхах", які коштують близько 1 500 доларів продається чимало. Безумовно, багато хто з них знаходяться не в кращому технічному стані і можуть потребувати деяких фінансових вкладень, але в цілому, вони цілком придатні для експлуатації. Ми підготували список з десяти найбільш практичних варіантів. Детальніше прочитати про кожен з них можна клікнувши на посилання, що веде на відповідний огляд.

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Надійний і недорогий Renault Kangoo першого покоління досі користується хорошим попитом на вторинному ринку. Авто з європейською пропискою, продаються зараз за ціною від 1 000 до 3 000 доларів.

Renault Kangoo

Його сильні сторони – добре захищений від корозії кузов, міцна підвіска і недороге обслуговування. Головний мінус – примхливі дизельні двигуни і прив'язка до фірмового або спеціалізованого сервісу.

Mazda6 першого покоління не так часто зустрічається на наших дорогах, можливо виною тому недостатня популярність японців в європейських країнах. За Mazda6 "на бляхах" в Україні просять 1 500 до 4 500 доларів.



Mazda6

Найслабша сторона Mazda6 – кузов, що швидко іржавіє. В іншому це дуже надійний і довговічний автомобіль. Не дарма це самий один з найпоширеніших японських авто "на бляхах"

Трійка від BMW завжди притягувала до себе любителів ризику і азарту. Цих автомобілів на європейській реєстрації в Україні дуже багато. Ціни на "троячки" в кузові Е36 починаються від 1 200 доларів. Наступне покоління – Е46 трохи дорожче, від 2 000 доларів.



BMW E46

Як і всі BMW, трійка не дешево обходитися у зберіганні. Щодо прямих конкурентів, зрозуміло. Її слабкі сторони –схильний до корозії кузов, прив'язка до спеціалізованого сервісу і дорогі запчастини. Головна перевага – задоволення від водіння.

Напевно, самий популярний автомобіль "на бляхах" це Audi A6 покоління С5. В Україні його можна купити за 1 500 – 3 500 доларів.

Audi A6

Серед переваг – відсутність проблем з корозією, високий комфорт, відносно доступні запчастини і хороші комплектації. Недоліки – слабка передня підвіска, примхливі дизельні двигуни і невисока надійність в цілому.

В Україні пропозицій з продажу Opel Vectra B на європейській реєстрації набагато більше, ніж на реєстрації українській. Ціни – від 1 200 до 2 500 доларів.



Opel Vectra B

Головні недоліки Opel Vectra B – кузов, що іржавіє, і загальний імідж марки Opel. Переваги – доступність запчастин, відносна надійність і можливість обслуговуватися в будь-якому гаражі.

Гольф четверного покоління з європейською реєстрацією коштує від 1500 до 3000 доларів. Причому знайти автомобіль в хорошому технічному стані особливих проблем не становить.

Volkswagen Golf IV

Надійність автомобілів марки Volkswagen не більше ніж легенда – Golf IV вимагає регулярного обслуговування так само часто, як і Opel Vectra B. Ось тільки постачальників запчастин для VAG існує набагато більше. Завжди є вибір між ціною і якістю.

Mercedes-Benz E-Класу в кузові W210 з європейської реєстрацією пропонуються в Україні за ціною від 1 200 до 3 500 доларів.



Mercedes-Benz E-Класса

Але утримання цього автомобіля обходиться дорого. Особливо якщо врахувати його схильність до корозії і пов'язані з цим вкладення. З плюсів варто відзначити високий рівень комфорту і відносно високу надійність при належному обслуговуванні.

Один з найпоширеніших авто на європейській реєстрації в Україні – Volkswagen Passat B5. Ціновий діапазон – від 1 500 до 3 500 доларів.

Volkswagen Passat B5

Конструктивно Passat B5 має багато спільного з Audi A6, відповідно і недоліками володіє тими ж самими – слабка підвіска, примхливі дизелі і низька загальна надійність. Але на відміну від Audi, в Passat по іншому розташовані електронні блоки управління, що додає проблем з електричною частиною.

Друге покоління Renault Laguna з європейської реєстрацією пропонується в ціновому діапазоні 1500-2500 доларів. Але, незважаючи на низьку ціну і хороші комплектації особливою популярністю Laguna не користується.



Renault Laguna

Головні недоліки – прив'язка до фірмового або спеціалізованого на марці Renault автосервісу, примхливі дизелі і слабка як для українських доріг підвіска. Переваги – хороші комплектації і недорогі запчастини.

Найуспішніша модель марки Skoda досі користується величезною популярністю на вторинному ринку. За варіанти "на бляхах" просять від 1 300 до 2 500 доларів.



Skoda Octavia

До переваг Skoda Octavia варто віднести доступність запчастин, корозійну стійкість, відносну надійність і ліквідність. Здати Octavia, яка від'їздила свій термін, на розбирання можна за цілком пристойну суму. Недоліки Octavia – невеликий ресурс молодших бензинових моторів і примхливі надувні дизелі.