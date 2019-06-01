За деньги, на которые можно купить Apple iPhone XS Max, вполне реально купить автомобиль. Правда, на еврономерах, но они ведь еще в законе до 22 августа!

Автомобилей "на бляхах", которые стоят около 1 500 долларов продается немало. Безусловно, многие из них находятся не в лучшем техническом состоянии и могут потребовать неких финансовых вложений, но в целом, они вполне пригодны для эксплуатации. Мы подготовили список из десяти наиболее практичных вариантов. Подробнее прочитать про каждый из них можно кликнув на ссылку, ведущую на соответствующий обзор.

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Надежный и недорогой Renault Kangoo первого поколения до сих пор пользуется хорошим спросом на вторичном рынке. Авто с европейской пропиской, продаются сейчас по цене от 1 000 до 3 000 долларов.

Renault Kangoo

Его сильные стороны – хорошо защищенный от коррозии кузов, крепкая подвеска и недорогое обслуживание. Главный минус – капризные дизельные двигателя и привязка к фирменному или специализированному сервису.

Mazda6 первого поколения не так часто встречается на наших дорогах, возможно виной тому их недостаточная популярность японцев в европейских странах. За Mazda6 "на бляхах" в Украине просят 1 500 до 4 500 долларов.

Mazda6

Самая слабая сторона Mazda6 – быстро ржавеющий кузов. В остальном это очень надежный и долговечный автомобиль. Не даром это самый один из самых распространенных японских авто "на бляхах"

Тройка от BMW всегда притягивала к себе любителей риска и азарта. Этих автомобилей на европейской регистрации в Украине очень много. Цены на "трешки" в кузове Е36 начинаются от 1 200 долларов. Следующее поколение – Е46 чуть дороже, от 2 000 долларов.

BMW E46

Как и все BMW, тройка не дешево обходиться в содержании. Относительно прямых конкурентов разумеется. Ее слабые стороны – склонный к коррозии кузов, привязка к специализированному сервису и дорогие запчасти. Главное преимущество – удовольствие от вождения.

Наверное, самый популярный автомобиль "на бялхах" это Audi A6 поколения С5. В Украине его можно купить за 1 500 – 3 500 долларов.

Audi A6

Среди преимуществ – отсутствие проблем с коррозией, высокий комфорт, относительно доступные запчасти и хорошие комплектации. Недостатки – слабая передняя подвеска, капризные дизельные двигателя и невысокая надежность в целом.

В Украине предложений по продаже Opel Vectra B на европейской регистрации гораздо больше, чем на регистрации украинской. Цены – от 1 200 до 2 500 долларов.

Opel Vectra B

Главные недостатки Opel Vectra B – ржавеющий кузов и общий имидж марки Opel. Преимущества – доступность запчастей, относительная надежность и возможность обслуживаться в любом гараже.

Гольф четверного поколения с европейской регистрацией стоит от 1500 до 3000 долларов. Причем найти автомобиль в хорошем техническом состоянии особых проблем не составляет.

Volkswagen Golf IV

Надежность автомобилей марки Volkswagen не более чем легенда – Golf IV требует регулярного обслуживания так же часто, как и Opel Vectra B. Вот только поставщиков запчастей для VAG существует гораздо больше. Всегда есть выбор между ценой и качеством.

Mercedes-Benz E-Класса в кузове W210 с европейской регистрацией предлагаются в Украине по цене от 1 200 до 3 500 долларов.

Mercedes-Benz E-Класса

Но содержание этого автомобиля обходится дорого. Особенно если учесть его склонность к коррозии и связанные с этим вложения. Из плюсов стоит отметить высокий уровень комфорта и относительно высокую надежность при надлежащем обслуживании.

Один из самых распространенных авто на европейской регистрации в Украине – Volkswagen Passat B5. Ценовой диапазон – от 1 500 до 3 500 долларов.

Volkswagen Passat B5

Конструктивно Passat B5 имеет много общего с Audi A6, соответственно и недостатками обладает теми же самыми – слабая подвеска, капризные дизеля и низкая общая надежность. Но в отличии от Audi, в Passat по другому расположены электронные блоки управления, что добавляет проблем с электрической частью.

Второе поколение Renault Laguna с европейской регистрацией предлагается в ценовом диапазоне 1500-2500 долларов. Но, невзирая на низкую цену и хорошие комплектации особой популярностью Laguna не пользуется.

Renault Laguna

Главные недостатки – привязка к фирменному либо специализированному на марке Renault автосервису, капризные дизеля и слабая как для украинских дорог подвеска. Преимущества – хорошие комплектации и недорогие запчасти.

Самая успешная модель марки Skoda до сих пор пользуется огромной популярностью на вторичном рынке. За варианты "на бляхах" просят от 1 300 до 2 500 долларов.

Skoda Octavia

К преимуществам Skoda Octavia стоит отнести доступность запчастей, коррозионную устойчивость, относительную надежность и ликвидность. Сдать отъездившую свой срок Octavia на разборку можно за вполне приличную сумму. Недостатки Octavia – небольшой ресурс младших бензиновых моторов и капризные надувные дизеля.