Обговорюємо терміни, коли можуть бути введені в дію прийняті у першому читанні законопроекти Ніни Южаніної.

Згідно регламенту Верховної Ради, пропозиції до законопроекту, прийнятого в першому читанні, мають бути подані протягом 14 днів після прийняття його в сесійній залі. Тобто у випадку з проектами 8487 та 8488 - до 28 липня. Однак депутати працюватимуть в комітетах, тобто зможуть вносити свої правки, лише до кінця наступного тижня, 20 липня. Далі в парламенті канікули до 4 вересня 2018 року.

Як зазначив на останньому засіданні 8-ї сесії її голова Андрій Парубій, першочерговим завданням парламенту на наступній сесії стане формування складу Центральної виборчої комісії. Окрім того, знайдуться й інші невідкладні питання. А вже до 15 вересня уряд має подати в парламент проект бюджету на 2019 рік, в якому мають бути закладені прогнози сплати податків з урахуванням нового порядку розмитнення транспортних засобів. Тому дані проекти в другому читанні треба розглядати якнайшвидше, з 4 по 15 вересня.

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Закони, які змінюють оподаткування, повинні починати діяти з нового фіскального року, тобто з 1 січня 2019 року. Хоча проект 8487 передбачає вступ в силу з наступного дня після публікації.

Таким чином, найбільш оптимістичний строк прийняття Закону про доступне розмитнення – це початок вересня 2018 року. Хоча можливий варіант його розгляду і у кінці поточного року. Втім, у випадку затягування його прийняття громадські організації знову зможуть заблокувати урядовий квартал.

Нагадаємо, що Гройсман пообіцяв не чіпати "євробляхерів" до прийняття законів.