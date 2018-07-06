Законопроект від Ніни Южаніної, який покликаний навести лад в країні з "євробляхами", передбачає серйозні санкції за пересування територією нашої країни на автомобілях, зареєстрованих в інших державах.

Про це йдеться в законопроекті номер 8488, який автори на чолі з Ніною Южаніною хочуть прийняти хоча би в першому читанні до 13 липня.

Зокрема, будь-яка людина (іноземець чи українець) може ввести тимчасово в нашу державу лише один автомобіль. Якщо захоче привезти другий – має заплатити завдаток в розмірі митних платежів. Такий порядок має припини практику, коли на одного іноземця (так званого "верблюда") ввозяться десятки автомобілів в Україну.

Окрім того, будь-який автомобіль, що перебуватиме на іноземних номерах в Україні більше місяця, має буде зареєстрований в нашій країні.

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Ще одне важливе уточнення – особа, яка ввезла авто в нашу країну, не має права його передавати іншій особі чи розукомплектовувати. І хоча аналогічна вимога діє і сьогодні, за неї нема покарання. Тому законодавець пропонує за таке порушення внести відповідальність . Той, хто передав машину, чи використовуватиме її у таксі (чи іншій підприємницькій діяльності), змушений буде заплатити штраф 34 тисячі гривень.

А той, хто буде користуватись машиною, яка була ввезена іншою особою, отримає штраф у 8500 грн. Якщо ж його затримають за цим порушення вдруге – штраф буде у розмірі 170 тисяч гривень, а машину конфіскують.

Неправомірні операції з транзитним і тимчасово ввезеними авто

Порушник — особа, яка ввезла авто Дія Чинний штраф Запропонований штраф 1. Передавання авто у володіння, користування або розпорядження іншим особам. 2. Використання авто для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів. 3. Розкомплектування авто. Х Х Х 34 000 грн Порушник — будь-яка особа, яка керує авто Авто Чинний штраф Запропонований штраф 1. Строк транзиту або тимчасового ввезення якого завершився. 2. Передане водію у володіння, користування або розпорядження особою, яка його ввезла. 3. Використовується для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів. Х Х Х 8 500 грн Повторне порушення Х 170 000 грн та позбавлення права керування на рік з оплатним вилученням авто за кошт порушника

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Законопроект також виписує не значно серйознішу відповідальність за порушення інших митних правил, але й ефективну взаємодію митників з поліцією. У законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх профільних служб і відомств: підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.

Завдяки автоматизованій системі обміну інформацією дані про авто, яке перетнуло кордон, одразу будуть доступні митникам та поліцейським. А якщо машина не буде вивезена в строк, в базі фіксуватиметься правопорушення. Тоді поліцейський при перевірці автомобіля матиме інформацію, що перед ним – порушник. А прикордонник не випустить авто з України без сплати штрафу. Адже протокол про порушення буде виноситись заочно.

Порушення строків транзиту (дозволено п'ять діб в зоні діяльності однієї митниці, десять діб — в зоні діяльності двох митниць) Строк Чинний штраф Запропонований штраф 1 доба Попередження або 170 грн Попередження або 170 грн від 1 до 10 діб 3 400 грн 3 400 грн понад 10 діб або втрата авто 8 500 грн Х від 10 до 20 діб Х 8 500 грн від 20 до 30 діб Х 85 000 грн понад 30 діб або втрата авто Х 170 000 грн або конфіскація за рішенням суду Порушення строків тимчасового ввезення (дозволено: 1 рік — нерезиденти, 60 діб — резиденти на консульському обліку, 10 діб — резиденти — працівники іноземних компаній) Строк Чинний штраф Запропонований штраф до 3 діб 850 грн 850 грн від 3 до 10 діб 5 100 грн 5 100 грн понад 10 діб 17 000 грн Х від 10 до 20 діб Х 17 000 грн від 20 до 30 діб Х 85 000 грн на понад 30 діб Х 170 000 грн або конфіскація за рішенням суду

Нагадаємо, що український суд став на бік "євробляхерів"