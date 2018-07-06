Законопроект від Ніни Южаніної, який покликаний навести лад в країні з "євробляхами", передбачає серйозні санкції за пересування територією нашої країни на автомобілях, зареєстрованих в інших державах.
Про це йдеться в законопроекті номер 8488, який автори на чолі з Ніною Южаніною хочуть прийняти хоча би в першому читанні до 13 липня.
Зокрема, будь-яка людина (іноземець чи українець) може ввести тимчасово в нашу державу лише один автомобіль. Якщо захоче привезти другий – має заплатити завдаток в розмірі митних платежів. Такий порядок має припини практику, коли на одного іноземця (так званого "верблюда") ввозяться десятки автомобілів в Україну.
Окрім того, будь-який автомобіль, що перебуватиме на іноземних номерах в Україні більше місяця, має буде зареєстрований в нашій країні.
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Ще одне важливе уточнення – особа, яка ввезла авто в нашу країну, не має права його передавати іншій особі чи розукомплектовувати. І хоча аналогічна вимога діє і сьогодні, за неї нема покарання. Тому законодавець пропонує за таке порушення внести відповідальність . Той, хто передав машину, чи використовуватиме її у таксі (чи іншій підприємницькій діяльності), змушений буде заплатити штраф 34 тисячі гривень.
А той, хто буде користуватись машиною, яка була ввезена іншою особою, отримає штраф у 8500 грн. Якщо ж його затримають за цим порушення вдруге – штраф буде у розмірі 170 тисяч гривень, а машину конфіскують.
Неправомірні операції з транзитним і тимчасово ввезеними авто
|
Порушник — особа, яка ввезла авто
|
Дія
|
Чинний штраф
|
Запропонований штраф
|
1. Передавання авто у володіння, користування або розпорядження іншим особам.
2. Використання авто для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів.
3. Розкомплектування авто.
|
Х
Х
Х
|
34 000 грн
|
Порушник — будь-яка особа, яка керує авто
|
Авто
|
Чинний штраф
|
Запропонований штраф
|
1. Строк транзиту або тимчасового ввезення якого завершився.
2. Передане водію у володіння, користування або розпорядження особою, яка його ввезла.
3. Використовується для цілей підприємницької діяльності або отримання доходів.
|
Х
Х
Х
|
8 500 грн
|
Повторне порушення
|
Х
|
170 000 грн та позбавлення права керування на рік з оплатним вилученням авто за кошт порушника
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Законопроект також виписує не значно серйознішу відповідальність за порушення інших митних правил, але й ефективну взаємодію митників з поліцією. У законопроекті прописані чіткі правила взаємодії всіх профільних служб і відомств: підрозділів органу доходів і зборів, Державної прикордонної служби, Національної поліції.
Завдяки автоматизованій системі обміну інформацією дані про авто, яке перетнуло кордон, одразу будуть доступні митникам та поліцейським. А якщо машина не буде вивезена в строк, в базі фіксуватиметься правопорушення. Тоді поліцейський при перевірці автомобіля матиме інформацію, що перед ним – порушник. А прикордонник не випустить авто з України без сплати штрафу. Адже протокол про порушення буде виноситись заочно.
|
Порушення строків транзиту
(дозволено п'ять діб в зоні діяльності однієї митниці, десять діб — в зоні діяльності двох митниць)
|
Строк
|
Чинний штраф
|
Запропонований штраф
|
1 доба
|
Попередження або 170 грн
|
Попередження або 170 грн
|
від 1 до 10 діб
|
3 400 грн
|
3 400 грн
|
понад 10 діб або втрата авто
|
8 500 грн
|
Х
|
від 10 до 20 діб
|
Х
|
8 500 грн
|
від 20 до 30 діб
|
Х
|
85 000 грн
|
понад 30 діб або втрата авто
|
Х
|
170 000 грн або конфіскація за рішенням суду
|
Порушення строків тимчасового ввезення
(дозволено: 1 рік — нерезиденти, 60 діб — резиденти на консульському обліку, 10 діб — резиденти — працівники іноземних компаній)
|
Строк
|
Чинний штраф
|
Запропонований штраф
|
до 3 діб
|
850 грн
|
850 грн
|
від 3 до 10 діб
|
5 100 грн
|
5 100 грн
|
понад 10 діб
|
17 000 грн
|
Х
|
від 10 до 20 діб
|
Х
|
17 000 грн
|
від 20 до 30 діб
|
Х
|
85 000 грн
|
на понад 30 діб
|
Х
|
170 000 грн або конфіскація за рішенням суду
Нагадаємо, що український суд став на бік "євробляхерів"