Сьогодні на засіданні Верховної ради прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв не приймати репресивних мір що до власників авто на іноземній реєстрації

Прем'єр вкотре висловив своє бачення з приводу авто на іноземній реєстрації “Це питання потребує законодавчого врегулювання і визначення нової політики митних платежів. З іншої сторони: давайте розробимо національне законодавство стимулювання виробництва автомобілів в середині країни. Давайте дамо для них ідеальні умови,щоб світові виробники приходили і працювали” каже пан Гройсман.

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Що стосується 479 постанови, вона має на меті руйнувати тіньові схеми при розмитненні товарів в Україні іі треба розширювати та посилювати, вважає Гройсман.

Що до автомобілів на іноземній реєстрації та їх водіїв. “Жодних репресій бути не може. Я сьогодні проведу розмову з національною поліцією і з ким необхідно, що до врегулювання в законодавчому порядку ніхто не кошмарив людей в цьому питанні” заявив Гройсман.

Також прем'єр-міністр звернувся до протестуючих “Ви маєте вести себе цивілізовано. Тут, в цьому залі немає ваших ворогів. І там де будинок уряду, там теж немає ваших ворогів. Ми розуміємо проблему і намагаємось її вирішувати. Я знаю що ви спілкуєтесь і ведете роботу в комітеті, але переходити межу це просто неможливо. Грати м’язами, принижувати… Вас ніхто принижувати не буде, але і ви не маєте права принижувати депутатів або будь кого іншого” сказав Гройсман.

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“Ніяких репресій не буде, ми вас захистимо і не дамо в образу” підкреслив Гройсман. “Ми сьогодні переговоримо з міністром внутрішніх справ щоб усе було цивілізовано. А депутатів я попросив би максимально швидко, наскільки це можливо, ухвалити рішення щоб вирішити цю проблему системно і поставити на цьому питанні крапку”.