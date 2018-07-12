Другий день під стінами Верховної Ради та Кабінету Міністрів триває акція протесту власників авто на іноземній реєстрації. Вже є чітко виражені вимоги протестуючих.

Головна вимога – скасування постанови Кабінету Міністрів №479 яка дає поліцейським та службовим особам Міністерства внутрішніх справ право доступу до автоматизованої системи митного оформлення “Інспектор - 2006”. Нагадаємо, що зараз співробітники поліції, маючи доступ до таких даних, можуть штрафувати водіїв авто на “євробляхах” за порушення порядку реєстрації транспортних засобів.

Друга вимога – прийняття законопроектів що дозволяють розмитнювати вживані авто за помірними ставками. Зараз в Парламенті знаходиться декілька таких законопроектів, але жоден з них навіть не включений у порядок денний.

Також в планах протестувальників є другорядні побажання, що стосуються роботи над ставками що фігурують в законопроектах. Крім того вони пропонують державній фіскальній службі створити “інтелектуальні офіси” які допоможуть людям що вже завезли автомобілі на європейській реєстрації їх легалізувати.

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