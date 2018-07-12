Політики-популісти можуть використати проблему реєстрації автомобілів на закордонній реєстрації для перемоги на виборах, тому важливо ухвалити закон про "євробляхи" до початку виборчих перегонів.

Про це заявила народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Прямого".

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"Щодо політичного. Якраз зараз запропоновані законопроекти не є популістськими, тому вирішити питання, таким чином, як запропоновано у законопроекті, це вирішити проблему. І, я думаю, що десь половина чи третина активістів буде незадоволена. Якщо піти зараз популістським шляхом і скасувати всі податки, то так, це буде заслуга цієї влади і, можливо, доповнення електорату такою організованою спільнотою (як "євробляхери" – ред.).

Тому треба зараз вирішити цю проблему, щоб, по-перше, у передвиборчий період не склалась ситуація, що всі наші партії будуть обіцяти активістам вирішити питання, так, як вони цього хочуть. Але коли прийдуть до влади і розберуться з бюджетом, то скажуть: вибачте, у бюджеті дірка. Щоб не постраждали саме ці люди, які стоять зараз перед Верховною Радою треба саме ухвалити ці законопроекти", - зазначила Южаніна.

Раніше Ніна Южаніна заявила, що Нацполіція не має права використовувати інформаційну базу митників для переслідування власників авто на іноземних номерах.

Нагадаємо, раніше уряд надав Національній поліції доступ до митної бази "Інспектор-2006", в якій фіксуються всі авто, які перетинають кордон.