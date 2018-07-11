Одна з політичних сил пропонує лібералізувати умови розмитнення автомобілів і вже запропонувала відповідні законопроекти.

Депутати фракції “Самопоміч” пропонують вирішити питання доступного розмитнення автомобілів прийняттям альтернативних законопроектів з реєстраційними номерами 8488-1 та 8487-1.

На їхню думку проблема з машинами на європейській реєстрації виникла не через те, що люди не хотіли платити мита за них. А через те, що часто розмір податку значно перевищував вартість самого автомобіля.

Як пояснює народний депутат Роман Семенуха, сьогодні всі збори, які людина сплачує при завезенні машини, складаються із чотирьох частин. Податок на додану вартість та мито — ці дві складові, які на переконання фракції “Самопоміч”, не можна змінювати. Третя — це сплати до Пенсійного фонду, і четверта — це акциз.

Саме суттєво знизити акцизи для нових і вживаних автомобілів та скасувати невластивий податок до Пенсійного фонду пропонує в альтернативному законопроекті фракція “Обєднання “Самопоміч”.

Доступне розмитнення для всіх

Законопроект “Самопомочі” передбачає, що завдяки зниженню акцизів та скасуванню податку до пенсійного фонду, загальна вартість розмитнення в середньому складатиме не більше 50% від вартості автомобіля, або близько 1000 євро для найбільш популярних автомобілів (цінова категорія 3-4 тисячі Євро).

Наприклад – вартість розмитнення 15-ти річного автомобіля з двигуном на 2 літри ціною 2000 Євро складатиме 1000 євро. Сумарна вартість автомобіля в Україні буде 3000 євро (за законопроектом 8488 авторства Ніни Южаніної — 4500 Євро); Розмитнення 15 річного автомобіля за 3000 євро з двигуном на 3 літри становитиме 1320 євро. Сумарна вартість автомобіля в Україні буде близько 4700 Євро ( за законопроектом 8488 авторства Ніни Южаніної – 6800 євро).

Окрім того, “Самопоміч” пропонує до кінця 2020 року дати людям можливість ввозити автомобілі екостандарту Євро-4 та до цього ж часу продовжити нульову ставку ПДВ для електромобілів. Великі ставки акцизу, в той же час, зберігаються для автомобілів, завезених із території країни-агресора Росії. Все це не передбачено у основному законопроекті Ніни Южаніної.

Приборкати кризу

Щодо вже завезених в Україну та нерозмитнених автомобілів. Власники так званих “євроблях” згідно із законопроектом “Самопомочі” отримують можливість за спрощеним порядком розмитнити та зареєструвати в Україні свої автомобілі (євростандарту не нижче Євро-3) до 2019 року.

Це дозволить легалізувати автомобілі на єврономерах в Україні. Українці стануть юридичними власниками і нестимуть всю відповідальність за свої дії з цим автомобілем. Більше того, якщо таким розмитненням скористаються 400 тисяч людей (така кількість автомобілів на іноземній реєстрації за офіційними даними є в Україні), за попередніми оцінками бюджет отримає 19 мільярдів гривень. У випадку, якщо автомобілів на іноземній реєстрації в Україні близько 2 мільйонів (такі дані наводять активісти), бюджет може отримати 96 мільярдів гривень додаткових надходжень.

Закон — не про “євробляхи”, а про доступні авто

“Самопоміч” пропонує зниження акцизів назавжди, щоб люди не були змушені, принижуючи себе, порушувати закон, а могли легально купити автомобіль за доступною ціною і зареєструвати його в Україні.

“Тобто пропонуємо загалом зменшити акциз — не лише для вживаних, але й для нових автомобілів. Тому наш законопроект — не лише про “євробляхи” . Він покликаний покращити життя кожному громадянину України, адже робитиме автомобілі доступнішими.

І дуже добре, що сьогодні люди збираються під парламентом з вимогами врегулювати проблему. Бо ця Верховна Рада дуже часто приймає рішення в інтересах людей лише під їхнім тиском”, – підсумовує Роман Семенуха.