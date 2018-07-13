Напередодні ввечері мітингувальники не випускали депутатів із парламенту. Власники автомобілів з іноземною реєстрацією лишаються в урядовому кварталі.

Напередодні ввечері мітингувальники не випускали депутатів із парламенту, бо ті так і не почали розгляд законопроекту, який дозволив би розмитнювати авто дешевше.

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Сьогодні у народних обранців - останній сесійний день перед відпусткою, тож мітингарі лишаються під парламентом. І заявляють, що якщо сьогодні питання "євроблях" відкладуть на осінь, вдадуться до радикальних дій.

Мітингарі вимагають скасування постанови Кабміну, за якою поліцейські мають доступ до митної бази, тож можуть перевіряти законність перебування "євроблях" в Україні. Друга вимога - ухвалення закону про пом'якшення умов розмитнення.