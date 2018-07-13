Під тиском протестувальників народні депутати 13 липня вирішили розглянути ще на цій сесії законопроект Южаніної про розмитнення "євроблях" та проголосували за нього у першому читанні.

В останній день роботи восьмої сесії восьмого скликання Верховної Ради України нардепи прийняли рішення про розгляд двох законопроектів, які врегулюють проблему "євроблях" в Україні.

Це проекти Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" №8487 та "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України" №8488, які були подані та затверджені профільним комітетом з питань податкової та митної політики під керівництвом Ніни Южаніної. За прийняття їх у першому читанні проголосувало 265 та 256 нардепів. В той же час альтетрнативні законопроекти №8487-1 та №8488-1 від “Самопомочі” навіть не були поставлені на голосування.

Дані законопроекти будуть доопрацьовані, а в другому читанні та в цілому будуть розглядатися восени 2018 року.

Рішення було прийнято під тиском кількох тисяч протестувальників, які заблокували урядовий квартал автомобілями на єврономерах.