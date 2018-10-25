Як нардепи перекриють можливість ввозу автомобілів в режимі "транзит", детально описано в законопроекті, який мають прийняти в другому читанні вже на початку листопада.

Зробити неможливим ввіз автомобілів без розмитнення на "єврономерах" - така мета законопроектів 8487 та 8488, які нардепи мають прийняти в другому читанні вже на початку листопада 2018 року.

За словами голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики ВР Ніни Южаніної, "переміщення автомобілів громадянами України в митному режимі транзиту без фінансової гарантії (грошова застава у вигляді митні платежі) в подальшому буде неможливим".

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Мається на увазі, що громадяни, які ввозять в Україну автомобілі на євронормерах на умовах транзиту, будуть вносити на кордоні фінансову гарантію - грошову заставу. Якщо людина не вивезе цю машину в зазначений Законом час (5 чи 10 днів), ці кошти перейдуть у власність держави.

Якщо вивезти машину в зазначений термін, гроші повернуть, якщо ж власник прийме рішення розмитнити авто, вони підуть в рахунок оплати мита, акцизу та податку.

Окрім того, в законопроектах передбачено багато штрафних санкцій за намагання користуватися автомобілями на іноземних номерах без сплати митних платежів.

Нагадаємо, що нещодавно суд зняв штраф з власника авто на єврономерах.