Проекти законів у другому читанні з’явився в порядку денному Верховної Ради України.

Законопроекти 8487 та 8488, які мають на меті вирішення проблему "євроблях" в Україні та зменшити митні платежі при легалізації імпортних авто в Україні, внесені в порядок денний Верховної Ради на дев’яту сесію восьмого скликання, яка розпочнеться з 6 листопада.

Щоправда, в цьому списку – майже три тисячі законопроектів, і певна річ, що не до всіх з них "дійдуть руки" у нардепів. Втім, за "автомобільні" законопроекти відповідальна член блоку Петра Порошенка та голова податково-митного комітету Ніна Южаніна, тому шанси до розгляду у них більші, аніж у інших документів. Окрім того, "податкові" законопроекти треба приймати до початку фіскального року, щоб вони вступили в дію з 1 січня.

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Перед винесенням на обговорення в сесійний зал профільний комітет під керівництвом Ніни Южаніної має ще раз зібратися та обговорити пропозиції, які були внесенні депутатами після першого читання. А такого засідання комітету ще не було.

Водночас в одному з інтерв’ю Ніна Южаніна сказала, що збирається розглянути дані законопроекти на комітеті та подати на розгляд парламенту уже наступного тижня, тобто на початку листопада.

Згідно Порядку денного Верховної Ради, найближчі сесійні дні відбудуться з 6 по 9 та з 20 по 23 листопада 2018 року.

Нагадаємо, що Генпрокуратура взялася за розслідування махінацій при розмитненні автомобілів.