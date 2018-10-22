Генпрокуратурою повідомлено про підозру двом посадовим особам митних постів Волинської митниці ДФС України

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного ввезення на митну територію України більше тисячі транспортних засобів (в т.ч. автобуси, вантажні автомобілі, с/г техніка), які були розмитнені за підробленими документами, що спричинило збитки державним інтересам на суму понад 7 млрд грн.

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У ході досудового розслідування, за оперативного супроводу ГУ БКОЗ СБ України здобуто докази, які підтверджують схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами-імпортерами транспортних засобів, в якій задіяні посадові особи митних органів ДФС України, суб’єкти господарської діяльності, а також підприємства реального сектору економіки.

Під час розслідування доведено причетність до вчинення зазначених злочинів двох посадових осіб митних постів Волинської митниці ДФС України, яких 19.10.2018 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, затриманим особам повідомлено про підозру, вирішується питання щодо обрання останнім запобіжних заходів.

Наразі проводяться необхідні слідчі та процесуальні дії з метою встановлення всіх осіб, в тому числі працівників митниць ДФС України, причетних до вчинення вказаних злочинів.