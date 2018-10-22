Великі зміни прийшли в наше автомобільне життя: поліція почала контролювати швидкісний режим, причому новою "зброєю" - лазерним вимірником швидкості TruCam. Скажемо відразу: кращі антирадари для України не бояться заокеанського "Трукама".

Насамперед нам доведеться згадати, що є антирадари і є радар-детектори, хоча у повсякденному мовленні ми часто не робимо між ними різниці. Антирадар – це активний пристрій, який виявляє роботу поліцейських вимірювачів швидкості в певному радіусі навколо автомобіля і створює перешкоди, що не дають вимірнику визначити вашу швидкість.

Вибір радар-детекторів в Україні досить широкий, чого не скажеш про активні антирадари. Але останні у нас фактично поза законом

Використання активного антирадара у багатьох країнах заборонено, в українському КодАП також є стаття, під яку можна підвести використання активного антирадара. А ось радар-детектор – це пасивний пристрій, який помічає роботу вимірювачів швидкості і інформує про це водія, але ніяк не впливає на процес виміру. Використання радар-детекторів в Україні дозволено, чого не можна сказати про багато інших країн світу.

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Промені бувають різні

Тим, що арсенал поліцейських поповнюється новими вимірниками швидкості – американськими приладами TruCam LTI 20/20, нас лякали ще кілька років тому. Перевагам і недолікам цього девайса ми присвятимо окрему статтю, а тут відзначимо головне – здатність “Трукама” визначати швидкість однієї обраної машини, що рухається в загальному потоці. Це стало можливо завдяки використанню вимірювачем лазера, який посилає до автомобіля промінь більш вузький, ніж радіолокаційний радар.

Лазерний вимірювач швидкості "Трукам" вміє визначати, коли проти нього працює активний антирадар

Тому, коли ми шукаємо кращий антирадар для України, потрібно враховувати саме лазерну основу роботи "Трукама". Тим часом, лазерний діапазон є далеко не в кожному радар-детекторі. Однак підбираючи антирадар (точніше, все-таки радар-детектор), необхідно розглядати всі діапазони. Адже вони використовуються в сусілніх країнах.

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Діапазон «Трукам» та інших радарів

Дані про діапазон «Трукама» та інших поліцейських радарів ми звели в таблицю.

Диапазон Частота Країни поширення Модель радара К 24,050...24,250ГГц Україна, Білорусь, Росія, Польща Визир, Арена, Бинар, Радис, Рапира, Кордон, Стрелка, Gatso Ка 33,400...36,000ГГц Польща, Західна Європа, США Прилади ручної і автофотофиксации Ku 13,425...13,475ГГц Західна Європа Прилади автоматичної фотофіксації Ultra-K (K-Pulse) Україна, Білорусь Искра-1 (застарілий), Беркут (застарілий) Х 10,500...10,550ГГц Україна Бар'єр (застарілий) Ultra- Х Україна, Білорусь Сокол (застарілий) L (лазер) - 800...1100 нм Україна, Росія, Литва, Західна Європа, США Амата, Poliscan, ЛИСД, TruCam, Гарпун-К, UltraLite

Спираючись на цю таблицю, буде легше зрозуміти, який антирадар купити. Особливо звернемо увагу, що при виборі радар-детектора потрібно заглянути в його документи і звірити його робочий діапазон з частотою роботи TruCam, яка становить 905 міллімікрон (нанометрів). Справа в тому, що саме в лазерному діапазоні спочатку зустрічалися різночитання в межах діапазону. Зустрічаються детектори, які навіть з активованим режимом L (лазер) “не бачать” деякі радари, що працюють у нижньому L-діапазоні.

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Можна по-різному ставитися до дій поліції та її радарів, але не варто забувати незаперечний факт: чим повільніше ви їдете, тим менше у вас шансів потрапити в ДТП. А в разі такого – більше шансів не постраждати.

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