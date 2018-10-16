Знову на дорогах України з'являються старі лазерні радари TruCam. Але мало хто знає, що свідчення цих приладів поліцейський може коригувати декількома натисканнями на екран.

TruCam – радар виробництва США, але вже давно в цій країні не застосовується через похибки і наявність можливості різних маніпуляцій з результатами вимірювань.

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В Україні після внесення змін у законодавство, що регламентує рух транспортних засобів на дорогах, TruCam вже почали використовувати.

Як і будь-який інший прилад TruCam має свої похибки в роботі, а також визначені умови використання та експлуатації, при порушенні яких свідчення цього приладу можуть визнаватися недійсними. Похибки TrueCam, це так званий "ефект Косинуса", що вимагає внесення відповідних поправок.

В інструкції з експлуатації приладу TruCam, доступної в Україні, набагато менше сторінок, ніж в оригінальній інструкції з США або Великобританії. Чому ж так сталося? У "нашій" версії інструкції не вказані умови експлуатації, а також "ефект Косинуса", таблиці перерахунку швидкості. Показання приладу змінюються в залежності від відстані між приладом і дорогою. Відповідна поправка повинна вноситися співробітником поліції і вона сильно впливає на результати вимірювання.

Якщо внести в TruCam дані, які не відповідають положенню камери щодо дороги, то результати вимірювань будуть явно не на користь водія. Тобто, співробітники поліції можуть з легкістю, буквально в кілька кліків маніпулювати показаннями приладу.

Факт внесення змін з боку поліцейських в TruCam не відображається на дисплеї і таким чином водій не зможе помітити, що його обманюють.