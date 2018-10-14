Один из самых распространенных автомобилей с европейской регистрацией - Audi A6. Почему же он привлекает больше покупателей, чем тот же Mercedes-Benz E-класс, который никак не хуже ни в плане потребительских качеств ни в плане престижа? Попытаемся найти ответ на этот вопрос.

Оба автомобиля родом из конца девяностых - начала двухтысячных годов. Оба в свое время были воплощением самых современных технологий и могли предложить отменный комфорт и прекрасные ходовые качества. Соперничать с ними могла разве что пятерка BMW в кузове Е39.

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Сейчас этим автомобилям по 15-20 лет и многие из них находятся в плачевном состоянии. Но найти “живой” экземпляр не так уж и сложно – в те времена создатели автомобилей еще думали о ремонтопригодности и заботились о ресурсе основных узлов и агрегатов.

Качество деталей салона у Audi A6 и Mercedes-Benz E-класса в те года было на очень высоком уровне

Цены на Audi A6 с украинской регистрацией колеблется в диапазоне от 5 000 до 11 000 долларов на Mercedes-Benz E-класс (W210) от 4 000 до 12 000 долларов. Аналогичные авто с европейской регистрацией стоят от 1 500 до 3 500 долларов.

Кузов

Самое слабое место Mercedes-Benz E-класс – склонный к коррозии кузов. Найти не ржавый мерс очень сложно. Если таковой попадется – присмотритесь к нему повнимательнее, вполне возможно это окажется неплохой вариант для покупки. У Audi A6 с кузовом дела обстоят намного лучше. Он практически не подвержен коррозии. В этом отношении Audi A6 обходит Mercedes-Benz E-класс с большим отрывом.

Склонный к коррозии кузов – главная беда Mercedes-Benz E-класса

Моторы

У обоих автомобилей довольно широкая моторная гамма, но большинство Audi A6 на европейской регистрации, которые привозят в Украину, оборудованы двигателем V6 2,5 TDi. Он обладает отличной тягой и экономичностью, но довольно капризен и часто доставляет неприятности, подробнее о которых можно почитать здесь.

V6 2,5 TDi, устанавливавшийся на Audi A6, сложно назвать надежным мотором

Mercedes-Benz E-класс с европейской регистрацией наиболее распространенны с 2,2-литровыми и 2,7-литровыми дизельными моторами. Они обладают вполне приемлемыми динамическими характеристиками и неплохой экономичностью, но тоже иногда преподносят сюрпризы. Впрочем, некоторые версии младшего мотора считаются едва ли не эталоном надежности. Подробнее об особенностях моторной гаммы Mercedes-Benz E-класс можно прочесть здесь.

Трансмиссия

Механические коробки передач у обоих автомобилей практически беспроблемные, а вот с автоматами вопросы бывают. Причем у Audi они возникают гораздо чаще. Но и устранение неприятностей для А6 обходится дешевле. К тому же для Audi А6 есть гораздо больше разборок и в случае поломки найти нужную коробку гораздо легче, чем на Mercedes-Benz E-класс, да и стоит она дешевле.

При своевременном и качественном обслуживании автоматы на Mercedes-Benz E-класс служат долго и проблем не доставляют

Подвеска

Передняя многорычажная подвеска Audi А6 предназначена для хороших дорог и высоких скоростей. В условиях Украины она недолговечна. К тому же достаточно дорога в случае ремонта с использованием оригинальных деталей.

Подвеска Audi A6 предназначена для высоких скоростей и хороших дорог

У Mercedes-Benz E-класс передняя подвеска более комфортна и долговечна. При этом ее обслуживание обходится дешевле. Дорогим для “мерса” можно назвать лишь капитальный ремонт задней многорычажки.

Электрооборудование

Надежность электрооборудования у обоих автомобилей вполне сравнима, вот только с диагностикой и ремонтом у E-класса все гораздо сложнее. Если А6 можно диагностировать даже самостоятельно, подключив “шнурок” стоимостью 30-40 долларов к любому ноутбуку, то Mercedes-Benz требует специального дорогостоящего оборудования, которое есть лишь на специализированных либо фирменных автосервисах.

Для диагностики Mercedes-Benz E-класс необходимо дорогостоящее оборудование

Рекомендации Авто24

Audi А6 явно выигрывает у Mercedes-Benz E-класс по части антикоррозионной защиты кузова, и по удобству диагностики электрооборудования, но проигрывает по надежности и долговечности подвески и дизельного мотора. В такой ситуации, при прочих равных, E-класс с не подпорченным ржавчиной кузовом может оказаться более привлекательным вариантом. Но таких предложений очень мало и отыскать их непросто. В то же время к преимуществам Audi А6 следует отнести обилие разборок и доступность запчастей как подержанных, так и доступных неоригинальных. Для старого автомобиля это важный аргумент.

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