Контроль швидкості на українських дорогах вже розпочато. За перший день роботи прилади допомогли поліцейським скласти 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму.

Про це повідомив на своїй сторінці у FB перший заступник начальника Департаменту Патрульної поліції України Олексій Білошитський “Ось вона – вперта статистика: За денну зміну 16 жовтня складено 231 адміністративний матеріал за порушення швидкісного режиму” пише поліцейський.

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Як і було визначено раніше, більшість приладів контролю швидкості застосовується на трасах. Чому саме на трасах? Бо там – найбільша швидкість, а тому ДТП рідко закінчуються просто подряпинами, на трасах найчастіше – розтрощені машини та постраждалі люди.

“Наша головна задача – не притягнути до відповідальності, а попередити можливе правопорушення і знизити кількість постраждалих у місцях, де ДТП відбуваються найчастіше. Саме тому, ми використовуємо прилади у максимально відкритий спосіб” пише Олексій Білошитський.

Нагадаємо, що прилади TruCam мають налаштування які дозволяють суттєво коригувати показання приладу. Внесення поправки на “ефект косинуса” описано в англомовних інструкціях до приладу. Маніпулюючи з коефіцієнтами будь-який поліцейський може суттєво впливати на результати вимірів. Саме тому поліція США відмовилась від використання цих приладів.

Олексій Білошитський так прокоментував ситуацію з поправками на ефект Косинуса. “В нових версіях програмного забезпечення прилад автоматично виставляє поправку. Інспектор не може робити цього вручну” запевняє пан Білошитський. Але яким чином прилад може автоматично визначити відстань до дороги наразі не відомо.