БМ-21 УМ Берест - нова бойова машина на базі КрАЗу. Вона замінить БМ-21 Град, що стоїть на озброєнні ЗСУ.

Глибоку модернізацію 122-мм реактивної системи залпового вогню провело ДП “Шепетівський ремонтний завод”, а в якості бази “Укроборонпром” вибрав український КрАЗ нового перспективного покоління з компонуванням “кабіна над двигуном”. Новий бойовий спецавтомобіль дебютував на виставці “Зброя та безпека”, що завершила свою роботу минулого тижня в Києві. Він привернув увагу не тільки військових, але і звичайних відвідувачів виставки.

БМ-21 Берест, у порівнянні з Градом, має більші потужність залпу та точність ведення вогню, більшу інтеграцію цифрових систем управління і наведення артилерії, велику мобільність і вимагає менше часу для підготовки до відкриття вогню.

При виробництві цієї реактивної системи використовуються лише українські комплектуючі. Головна особливість - цифрова система управління вогнем, що дозволяє екіпажу проводити підготовку до стрільби, зокрема - топогеодезичну прив'язку, не покидаючи кабіни. Ще однією особливістю нової РСЗО є збільшення потужності залпу до 50 реактивних снарядів, замість 40 у Града. Велика потужність дозволяє гарантовано знищувати противника і оперативно розподіляти вогонь між різними цілями.

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Завдяки новим цифровим технологіям, інтегруючим Берест в систему обміну інформацією на полі бою, розрахунок РСЗВ у режимі реального часу отримує точні координати противника, які в обробленому вигляді надходять з безпілотників, контрбатарейної РЛС та інших систем спостереження. Така інтеграція в рази підвищує точність і ефективність ведення вогню.

Повнопривідне шасі КрАЗ-5401НЕ (4х4), на яке встановлено Берест, - одна з недавніх розробок ПрАТ “АвтоКрАЗ” перспективного безкапотного напрямку. Воно обладнане дворядною 4-дверною кабіною, яка дозволяє зручно розмістити екіпаж і всю необхідну апаратуру управління вогнем. Вантажопідйомність шасі КрАЗ-5401НЕ - 9 тонн.

Широкопрофільна шина з централізованою системою підкачки дозволяє експлуатувати спец виріб не тільки по дорогах із різним покриттям, а й в умовах повного бездоріжжя. Два паливних бака по 165 л кожен забезпечують всюдиходу рух без дозаправки на відстань 600 км. Автомобіль здатний розвивати швидкість понад 90 км/год, до того ж він досить маневрений, завдяки безкапотному компонуванню, і може легко пересуватися в умовах міського циклу.